Одновременно несколько источников, в том числе и украинских, говорят о начале финального штурма Великой Новоселки, где находятся остатки отрезанного украинского гарнизона.
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Одновременно несколько источников, в том числе и украинских, говорят о начале финального штурма Великой Новоселки, где находятся остатки отрезанного украинского гарнизона.
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