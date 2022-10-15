Военное обозрение

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Министры стран ЕС обсудят введение санкций из-за «поставок Ираном ударных дронов России»

Министры стран ЕС обсудят введение санкций из-за «поставок Ираном ударных дронов России»

Министры стран ЕС вновь соберутся для того, чтобы обсудить очередной пакет антироссийских санкций. Накануне глава Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию, заявил о том, что Евросоюз в своей санкционной политике «окончательно увяз».

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