Министры стран ЕС обсудят введение санкций из-за «поставок Ираном ударных дронов России»

Министры стран ЕС вновь соберутся для того, чтобы обсудить очередной пакет антироссийских санкций. Накануне глава Венгрии Виктор Орбан, комментируя ситуацию, заявил о том, что Евросоюз в своей санкционной политике «окончательно увяз».
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