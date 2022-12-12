Цены на такси взлетели до небес из-за снежного коллапса в Петербурге

В городе страшные пробки, время в пути увеличено и машин на всех не хватает. Высокий спрос на такси в понедельник утром, 12 декабря, вызвал взлет стоимости услуг популярных в Петербурге сервисов.
Популярные статьи
- «Господин Беглов, ответьте»: тысячи неудобных вопросов горожан для губернатора Петербурга собирает пресс-служба Евгения Пригожина
- «Самая страшная страна!»: какое роковое пророчество о США сделал Жириновский за шесть лет до смерти
- «Мир уже не будет прежним»: раскрыто жуткое пророчество Ванги о последних десяти днях 2022 года
Свежие комментарии