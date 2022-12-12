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Цены на такси взлетели до небес из-за снежного коллапса в Петербурге

В городе страшные пробки, время в пути увеличено и машин на всех не хватает. Высокий спрос на такси в понедельник утром, 12 декабря, вызвал взлет стоимости услуг популярных в Петербурге сервисов.

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