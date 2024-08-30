Мир впал в новую золотую лихорадку. Все внимание на Китай

Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты© РИА Новости . Илья Наймушин202 прочтения Сегодня Роман Серов Рост спроса на золото и, как следствие, его удорожание обычно означает одно – впереди трудные времена.
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