Вечерняя Москва

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Водитель самосвала въехал в стоящую газель на МКАД в Москве

Водитель самосвала въехал в стоящую газель на МКАД в Москве

На внешней стороне 12 километра Московской кольцевой автодороги (МКАД) водитель самосвала врезался в стоящую газель, сообщили в ночь на четверг, 15 декабря, в пресс-службе Департамента транспорта и дорожно-транспортного хозяйства Москвы (Дептранс).

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