Путин ввел безвизовый режим для граждан Вьетнама

Граждане Вьетнама смогут до 15 октября 2027 года въезжать в Россию без визы, следует из опубликованного указа Президента РФ Владимира Путина.
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