Власти планируют расширить Ивановское кладбище в Каменске-Уральском

Власти Каменска-Уральского официально заявили о планах расширения территории Ивановского кладбища. На проведение уборки выделен бюджет в размере 1,75 миллиона рублей Власти Каменска-Уральского официально заявили о планах расширения территории Ивановского кладбища.
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