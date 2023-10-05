Как в домашних условиях проверить, все ли у малыша в порядке со зрением

Какие вопросы чаще всего задают врачу-офтальмологу молодые родители фото: Pinterest СЕРГЕЙ ТАТАРИНОВ медицина врач-офтальмолог Сначала попробуем разобраться с первым вопросом: что такое острота зрения? Так называют способность различать мелкие детали предметов.