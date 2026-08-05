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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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10,05 млрд рублей – рекордные целевые отчисления букмекеров за 2-й квартал 2026-го. Общий объем депозитов в российских БК упал на 4,9% год к году

Букмекеры перевели 10,05 млрд рублей отчислений на развитие спорта во 2-м квартале 2026 года. Это рекордный показатель за все время сбора отчислений.

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