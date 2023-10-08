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О том, что хохлы продают оружие, известно давно

Но на эту «маленькую» проблему Запад предпочитал не обращать внимание. И вот уже Хамас нападает на Израиль и что мы видим? В руках арабов NLAW, АГС, винтовки западного образца и другие образцы вооружения, которые поставляли хохлам для борьбы с Россией .

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