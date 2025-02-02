Жена Ливанова опровергла слухи о переводе его в реанимацию

По ее словам, Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»Елена Ливанова, супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова, не подтвердила сообщения СМИ об экстренном переводе актера в реанимацию.