ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 740 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    ...А я-то всё предполагал, что более бессмысленным обострением отношений, чем на Украине могли быть  только отношения...Канада вводит отв...
  • Лидия Санникова
    Мигрантами Россия заполонена, а они дурью маются. СВОи не могут гражданство получить, а для азиатов лафа...Миронов предложил...
  • Eduard
    Запад уже недра Украины своими считает? Губозакаталку в Польшу иии Лондон отправить?На Западе испугал...

Жена Ливанова опровергла слухи о переводе его в реанимацию

Жена Ливанова опровергла слухи о переводе его в реанимацию

По ее словам, Василий Борисович чувствует себя хорошо, в соответствии со своим возрастом.фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»Елена Ливанова, супруга народного артиста РСФСР Василия Ливанова, не подтвердила сообщения СМИ об экстренном переводе актера в реанимацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх