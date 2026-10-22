Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.