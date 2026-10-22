Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной в ноябре. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков после встречи Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М Пашинян попрощалс...
- Снова Россия корм...
- Снова Россия корм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым