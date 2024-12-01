Русские дети убирают пляжи в Хургаде – туристы удивляются, а власти довольны

На египетском курорте Хургада туристов удивил необычный субботник в стиле советских традиций. На уборку пляжей вышли ученики русскоязычной школы, вооруженные раздельными контейнерами для сбора пластика, макулатуры и металла.
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