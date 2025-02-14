Рынки растут, несмотря на Трампа

Азиатские акции в пятницу выросли на фоне почти рекордного ралли американских акций в четверг. Инвесторы даже не обратили внимания на последние угрозы президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин.
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