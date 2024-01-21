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Царьград

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В Мытищах ищут водителя, тащившего по городу 15 тюбингов с детьми

В Мытищах ищут водителя, тащившего по городу 15 тюбингов с детьми

Такое катание является очень опасным для его участников.Не менее полутора десятков тюбингов одновременно, «паровозиком», взял на буксир своим внедорожником подмосковный водитель и прокатил по дороге общего пользования.

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Комментарии
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РМ
Раиса Мелькумова
А у детей родители- дебилы?
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19 час.

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