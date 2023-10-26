Российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ с американским оружием

Оружие производства США обнаружено на опорном пункте ВСУ, захваченном российским добровольческим отрядом «Барс-10» на запорожском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира отряда с позывным «Сатурн».
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