Театр абсурда
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Театр абсурда

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Доктор Хотез предупреждает о еще одной пандемии, запланированной на президентство Трампа

Доктор Хотез предупреждает о еще одной пандемии, запланированной на президентство Трампа

«Университет Джона Хопкинса опубликовал план борьбы с пандемией SPARS на 2025–2028 годы. Они не остановятся… они создают вечную пандемию»(с)Доктор Астрид Стокбергер Похоже, Питер Хотез признает, что на второй срок Трампа запланирована еще одна пандемия “Начиная с 21 января, у нас есть кое-какие планы на будущее", --говорит доктор Питер Хостез, назвая почти с дюжину вирусов(их название см.

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