Алла Пугачёва намерена оформить на себя замок в Подмосковье

Примадонна планирует вернуться в Россию.Алла Пугачёва собирается приехать в Россию и оформить на себя замок в подмосковной деревне Грязь, чтобы не потерять недвижимость, ныне принадлежащую Максиму Галкину (признан в России иностранным агентом).