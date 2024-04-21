Алла Пугачёва намерена оформить на себя замок в Подмосковье

Примадонна планирует вернуться в Россию.Алла Пугачёва собирается приехать в Россию и оформить на себя замок в подмосковной деревне Грязь, чтобы не потерять недвижимость, ныне принадлежащую Максиму Галкину (признан в России иностранным агентом).
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