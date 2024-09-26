Беременная блогер из ХМАО пожаловалась на угрозы охранника из-за неправильной парковки

Известная в Нижневартовске блогер-кондитер Дарья Каримова, которая находится на девятом месяце беременности, пожаловалась на грубость охранника, который угрожал проткнуть колеса ее машины из-за неправильной парковки.
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