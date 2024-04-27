Хорошевский суд рассмотрит дело о подделке документов

27-летний мужчина обвиняется в приобретение заведомо поддельного документа (ст. 327 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, 4 декабря 2023 года возле станции метро мужчина приобрел у неустановленного лица за 7 тыс.