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Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Украина пересмотрела соблюдение Европейской конвенции по правам человека

Украина пересмотрела свое заявление в Совет Европы об отступлении от своих обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах во время военного положения.

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Ю
Юрий Зубрин
Какие права человека соблюдаются в тюрьме?
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