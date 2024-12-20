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Индзаги о 2:0 с «Удинезе»: «Когда говорю, что у нас 25 игроков стартового состава, то так и есть. Я должен делать выбор каждый день – на благо «Интера»

«Когда я говорю, что у нас 25 игроков стартового состава, то так и есть. Я должен делать выбор каждый день – на благо «Интера».

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