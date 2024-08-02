В российских видеоиграх и кино увидели экспортный потенциал

В России увидели большой экспортный потенциал в продукции отечественной креативной индустрии. Об этом в ходе форума «Создано на Дальнем Востоке» заявила руководитель проекта по поддержке экспорта услуг Российского экспортного центра (РЭЦ) Катерина Шубина, ее цитирует ТАСС.
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