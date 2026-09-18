К старости начинаешь испытывать острую недостаточность ошибок молодости

Между Италией и США вспыхнул дипломатический конфликт, поводом для которого стал спор между Трампом и Мелони - умоляла она его с ней сфотографироваться или не умоляла.
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