Снуп Догг приехал на армянскую свадьбу — это не шутка: рэпера пригласили выступить на мероприятии, и он согласился Теперь молодожены официально получили лучшую свадьбу, а комментаторы в шоке: Снуп Дог на армянской свадьбе — теперь я видел всё.