Снуп Догг приехал на армянскую свадьбу — это не шутка: рэпера пригласили выступить на мероприятии, и он согласился Теперь молодожены официально получили лучшую свадьбу, а комментаторы в шоке: Снуп Дог на армянской свадьбе — теперь я видел всё.
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