Министр Лавров прилетел в Бразилию на заседание глав МИД G20

Российскую делегацию встретили в аэропорту Рио-де-Жанейро. Министр иностранных дел Сергей Лавров примет участие в заседании Совета глав МИД стран G20, сообщила в своем Telegram-канале представитель министерства Мария Захарова.
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