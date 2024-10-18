В МИД РФ назвали безответственными заявления Польши о перехвате ракет

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал заявления главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что американская база ПВО в городе Редзикове предназначена, в том числе, для уничтожения российских ракет.
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