В Минобороны Беларуси рассказали об отправке военных на очередной курс обучения в Россию Военнослужащие белорусской армии направляются в РФ для обучения в одном из учебно-боевых центров.
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В Минобороны Беларуси рассказали об отправке военных на очередной курс обучения в Россию Военнослужащие белорусской армии направляются в РФ для обучения в одном из учебно-боевых центров.
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