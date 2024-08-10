Нижегородская область представила возможности портала ГИСОГД на всероссийском форуме «Цифровая эволюция»

Нижегородская область представила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максуту Шадаеву свои предложения по наполнению региональной типовой государственной информационной системы «Управление строительством» в рамках всероссийского форума «Цифровая эволюция».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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