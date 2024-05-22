"Ъ": в России могут отменить льготные тарифы для авиакомпаний на Дальнем Востоке

Росавиация собирается отменить льготные тарифы за аэронавигационное обслуживание на Дальнем Востоке. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на письмо регулятора от 8 мая в Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД).