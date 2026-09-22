Тверь на волне успеха: региональная сборная стала первой на Всероссийских состязаниях судомоделистов

Сборная Тверской области — победитель «Матча сильнейших» по судомодельному спорту. С 7 по 14 сентября в Твери на акватории реки Лазурь в парке Победы прошли Всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Матч сильнейших» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.