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Тверь на волне успеха: региональная сборная стала первой на Всероссийских состязаниях судомоделистов

Тверь на волне успеха: региональная сборная стала первой на Всероссийских состязаниях судомоделистов

Сборная Тверской области — победитель «Матча сильнейших» по судомодельному спорту. С 7 по 14 сентября в Твери на акватории реки Лазурь в парке Победы прошли Всероссийские соревнования по судомодельному спорту «Матч сильнейших» — сообщает Комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

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