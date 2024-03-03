Shot: россиянку Дьявл Успешную задержали за оскорбление российского полицейского

В Ивановской области полицейские задержали женщину, которая именует себя Дьявл Успешная. Недавно её объявили в федеральный розыск по обвинению в оскорблении патрульного полицейского в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве.
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