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Shot: россиянку Дьявл Успешную задержали за оскорбление российского полицейского

В Ивановской области полицейские задержали женщину, которая именует себя Дьявл Успешная. Недавно её объявили в федеральный розыск по обвинению в оскорблении патрульного полицейского в районе Хорошёво-Мнёвники в Москве.

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