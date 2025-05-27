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Пошли отсюда, скоты! Вас люди будут убивать! - украинцы напали на ТЦК в Черкассах

https://vk.com/video757246494_456242532 Собравшаяся толпа выгнала военкомов со своего района.Получившие пинков и лещей военкомы были вынуждены сесть в свою машину и уехать ни с чем.

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