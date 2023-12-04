Ева Меркачева предложила два способа борьбы с пытками в СИЗО

Журналист "МК", член Совета по правам человека Ева Меркачева на заседании Совета по правам человека при президенте РФ заявила о необходимости принимать жесткие меры для борьбы с пытками в местах лишения свободы .
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