Все мы учимся. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Весь вопрос лишь чему конкретно и насколько осмысленно это делаем.
Гуляяяять!
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Все мы учимся. Каждый день, каждый час, каждую минуту. Весь вопрос лишь чему конкретно и насколько осмысленно это делаем.
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