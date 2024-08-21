Mash рассказал о моменте уничтожения беспилотника ВСУ над Подольском

Telegram-канал Mash сообщил о моменте уничтожения беспилотника ВСУ над Подольском в Подмосковье. Источник сообщил, что перед попыткой атаки беспилотный летательный аппарат противника дал знать о себе характерным звуком мотора.
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