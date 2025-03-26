Иран показал подземный «ракетный город»

Подземная военная база Корпуса стражей Исламской революции / © IRGC Проезжая по объекту, начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери и командующий Аэрокосмическими силами КСИР Амир-Али Хаджизаде демонстрируют некоторые из самых современных ракет и реактивных снарядов Ирана.
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