IFQ: Запад пытается выдать предупреждение РФ о Калининграде за угрозу

РИА Новости/Алексей Никольский Западные страны представляют предупреждения Москвы относительно Калининграда как угрозу, хотя такая трактовка не соответствует действительности.
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