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Повышенный лимит для беспошлинного ввоза товаров из онлайн-магазинов будет продлен

Повышенный лимит в размере 1 тыс. евро для беспошлинного ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров, приобретенных в онлайн-магазинах, планируется продлить до 1 апреля 2024 года, следует из материалов Минэкономразвития.

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