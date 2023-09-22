Повышенный лимит для беспошлинного ввоза товаров из онлайн-магазинов будет продлен

Повышенный лимит в размере 1 тыс. евро для беспошлинного ввоза на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров, приобретенных в онлайн-магазинах, планируется продлить до 1 апреля 2024 года, следует из материалов Минэкономразвития.