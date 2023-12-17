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Суточный рекорд высоты сугробов вновь обновился в Москве

Суточный рекорд высоты сугробов вновь обновился в Москве

В Москве снова обновился суточный рекорд снежного покрова. Так, его высота составляет 38 сантиметров, сообщил в воскресенье, 17 декабря, в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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