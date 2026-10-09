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Шоу-бизнес: «Хватит, я тебя отпускаю»: Как живёт первая жена Кости Цзю, которую он бросил с 3 детьми после 20 лет брака

Шоу-бизнес: «Хватит, я тебя отпускаю»: Как живёт первая жена Кости Цзю, которую он бросил с 3 детьми после 20 лет брака

Он входит в список лучших боксёров всех времён и гордо носит звание абсолютного чемпиона мира. Но к своим победам Костя Цзю шёл не один: рядом с ним на протяжении 20 лет была его жена Наталья, которая подчинила свою жизнь его карьере.

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