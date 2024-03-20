Медведев увидел пользу в возможной отправке французских войск на Украину

Как написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, возможная отправка французских военных на Украину будет для руководства Франции равносильна гильотине — оппозиционеры, которых убеждали в том, что страна не воюет с Россией, «порежут на части» это самое руководство, а для других европейских стран это станет «хорошим уроком».
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