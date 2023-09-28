В правительстве РФ заявили о недопустимости роста цен на топливо

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак провёл внеочередное совещание с представителями нефтяных компаний по внутреннему рынку нефтепродуктов в котором приняли участие топ-менеджеры нефтяных компаний и представители органов власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии