Саудовская Аравия: Сегодня Эмирейтс продолжает отменять несколько рейсов в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK), аэропорту Даммама имени короля Фахда (DMM/OEDF) и международном аэропорту имени короля Абдель Азиза в Джидде (JED/OEJN) из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.