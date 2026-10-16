Саудовская Аравия: Сегодня Эмирейтс продолжает отменять несколько рейсов в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK), аэропорту Даммама имени короля Фахда (DMM/OEDF) и международном аэропорту имени короля Абдель Азиза в Джидде (JED/OEJN) из-за проблем безопасности на фоне региональной напряженности.
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