Еврокомиссии надоели предупреждения о файлах cookie. Их хотят серьезно ограничить

Еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что пришло время бороться с предупреждениями об использовании сайтами файлов cookieДействующие в Евросоюзе законы не позволяют сайтам активировать файлы cookie, не информируя об этом посетителей, напомнил еврокомиссар, но это не должно доставлять пользователям неудобства.
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