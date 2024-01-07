Еврокомиссии надоели предупреждения о файлах cookie. Их хотят серьезно ограничить

Еврокомиссар юстиции и верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что пришло время бороться с предупреждениями об использовании сайтами файлов cookieДействующие в Евросоюзе законы не позволяют сайтам активировать файлы cookie, не информируя об этом посетителей, напомнил еврокомиссар, но это не должно доставлять пользователям неудобства.