На мировых рынках преобладает коррекционный настрой

В четверг, 27 июня, на мировых фондовых площадках преобладают коррекционные настроения. Давление на цены рисковых активов оказывают не самая благоприятная макростатистика по ряду стран, а также сохраняющаяся неопределенность в отношении политики ведущих центробанков, прежде всего ФРС.