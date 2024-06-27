На мировых рынках преобладает коррекционный настрой

В четверг, 27 июня, на мировых фондовых площадках преобладают коррекционные настроения. Давление на цены рисковых активов оказывают не самая благоприятная макростатистика по ряду стран, а также сохраняющаяся неопределенность в отношении политики ведущих центробанков, прежде всего ФРС.
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