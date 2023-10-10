Собянин открыл развязку на пересечении дублера Люблинской улицы с МСД

Завершились работы по строительству транспортной развязки на пересечении дублера Люблинской улицы и южного направления Московского скоростного диаметра (МСД), новую развязку открыл мэр Москвы Сергей Собянин, 10 октября сообщили на сайт мэра и правительства столицы России.
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