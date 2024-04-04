США ожидает первое за 220 лет массовое нашествие цикад: мнение экстрасенсов о явлении Евгения КомароваСогласно сообщению телеканала Fox News, уже в апреле в США ожидается нашествие цикад, которые могут насчитывать триллионы особей.
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