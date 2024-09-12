Помер Сванидзе

Владимир Петров

Думаю, Сванидзе не заслужил такой эпитафии. Он имел свой взгляд на наше прошлое, иногда обидный кому-то. Но говорить о свирепом сталинском режиме без чёрных красок невозможно. Он их смело использовал. В принципе и прочий советизм был жестоким экспериментом над народами и их умами. Для меня г-н Сванидзе был умным и добросовестным исследователем. Земля пухом, Николай.