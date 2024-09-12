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    О покойник плохо не говорят, а хороших слов для него нетПомер Сванидзе
  • Владимир Петров
    Думаю, Сванидзе не заслужил такой эпитафии. Он имел свой взгляд на наше прошлое, иногда обидный кому-то. Но говорить ...Помер Сванидзе

Помер Сванидзе

Помер Сванидзе

эПомер известный русофоб и фальсификатор истории Сванидзе. Немало помоев вылил на нашу страну и ее историю.

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Комментарии
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Владимир Петров
Думаю, Сванидзе не заслужил такой эпитафии. Он имел свой взгляд на наше прошлое, иногда обидный кому-то. Но говорить о свирепом сталинском режиме без чёрных красок невозможно. Он их смело использовал. В принципе и прочий советизм был жестоким экспериментом над народами и их умами. Для меня г-н Сванидзе был умным и добросовестным исследователем. Земля пухом, Николай.
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20 час.
ОТ
Олег Троян
О покойник плохо не говорят, а хороших слов для него нет
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18 час.

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