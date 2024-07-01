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РОСБАЛТ

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  • Igor Shumarin
    Всё бы им запрещать... Оставьте эту идеологию для тех, кто по  каким то причинам не может иметь детей. Например людям...В России готовятс...
  • Станислав Слезунов
    Их что лечить надо?Кровавые разборки...
  • Александр Шуманов
    👍Бастрыкин пояснил...

Назван доступный продукт, который почти на 30% снижает риск развития диабета

Назван доступный продукт, который почти на 30% снижает риск развития диабета

А предраковых новообразований — на 19%. Некоторые продукты способны поддержать и укрепить здоровье. Об этом напоминают ученые из эпидемиологического отдела Совета медицинских исследований при Кембриджском университете, пишет Nutrition and Cancer.

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