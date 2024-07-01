Назван доступный продукт, который почти на 30% снижает риск развития диабета

А предраковых новообразований — на 19%. Некоторые продукты способны поддержать и укрепить здоровье. Об этом напоминают ученые из эпидемиологического отдела Совета медицинских исследований при Кембриджском университете, пишет Nutrition and Cancer.
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